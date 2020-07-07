Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreterliğine atandı

İBB Genel Müdürlüğü'ne Can Akın Çağlar atandı.

Can Akın Çağlar

İBB'den yapılan açıklamada, Yavuz Erkut'un 7 Temmuz itibarıyla emekli olması üzerine yerine kamu ve özel bankacılık sektöründe çalışan Can Akın Çağlar'ın getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Sivas'ta 1962'de doğan Çağlar'ın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduğu ve iş yaşamına Hazine Müsteşarlığında bankalar yeminli murakıbı olarak başladığı, sonrasında bankacılık sektöründeki bazı kuruluşlarda yöneticilik yaptığı kaydedildi.