Can alan scooter kazalarına ters çizgi önerisi

Genellikle kısa mesafede ve trafiğe takılmamak için kullanılan elektrikli scooterlar, avantajlarının yanı sıra ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor.

Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden scooterlar tartışmalarını gündeme getirdi. Kazayla beraber 'Yaş sınırı ve reflektif giysi zorunluluğuna rağmen ölümlü kazalar engellenemiyor' değerlendirmesi yapıldı.

Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, trafikte 3 önemli kural olduğunu hatırlatarak, "Gör, görül, hayatta kal. Birisi, birini görmediği sürece mutlaka bir hata, o hata da hayata ya da can yanmasına mal olacaktır" dedi.



TERS ÇİZGİ UYGULAMASI ÖNERİSİ



Yeğenoğlu, scooterlar için özellikle trafiğin aktığı noktalarda belediyenin ve karayollarının mutlaka ters çizgi uygulaması yapması gerektiğini belirtti.

İstanbul, Osmanbey'de 12 Temmuz'da 23 yaşındaki Dilara Gül scooter kullandığı sırada araç çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

''ARABALAR SAĞDAN SCOOTER SOLDAN''



'Bir taraf gelirken diğer taraf gidecek' diyerek ters çizgi uygulamasını açıklayan Yeğenoğlu, ''Sağ trafik olduğumuz için, scooterların soldan gitmesi gerekiyor ki, gelen aracı görsün ve kendini güvence altına alsın. Ne kadar giysi olursa olsun, bir anlık harekete bakıyor'' dedi.



Scooter kullananların anlık hatalar yapabileceğini ve bu yüzden de diğer sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Yeğenoğlu, ''Genelde scooterlar bir anda mazgaldan kaçıyım, bir şeyin üstünden geçmeyeyim istiyor. Bu hareketi yaptığı anda görmediği, arkadan gelen aracın önüne çıkmış oluyor. Dolayısıyla arkadaki araçtaki hata da scooter gördükleri zaman sürücülerin ağırlaşması gerekiyor" diye konuştu.

SCOOTERA TURUNCU YOL ÖNERİSİ



Bilinçli olmanın önemine vurgu yapan Yeğenoğlu, "Karayollarının acil durum rengi turuncu olduğu için bu güzergahların turuncuyla boyanıp scooterlara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki, insanlar burada akışı sağlasınlar" dedi.



KIŞ AYLARINA DİKKAT!



Yeğenoğlu, scooter denetimlerinin yapıldığını ancak kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, "Kış mevsimi de geliyor. Bu aracın nasıl bir fren sistemi var, skuterın lastikleri asfalta uygun değil. Skuterların daha koruyucu yerlerde kullanılması gerektiği karara bağlanması lazım. Araçlardan biri gidip arkadakini görmüyorsa, tehlike daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan yaşamını yitirdi.

''SÜRÜCÜLER DİKKAT ETMEDEN DÖNÜYOR''



Scooter kullanıcısı Yasin Temur, "Bu araçkarı çok nadir kullanıyorum. Gün içerisinde acil bir yere gitmemiz gerektiğinde kullanıyoruz. Arabaların aralarında insanlar bir anda çıkabiliyor o yüzden çok dikkatli gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Geçen gün birine çarptılar çok üzüldüm, arabanın arasında çıktı. Ne yaşadım, ne de birine çarpma durumum hiç olmadı. Mecbur dikkat etmek zorundayız. Kendimizden çok bunu kullanırken insanların da sağlığını düşünmemiz gerekiyor" dedi.