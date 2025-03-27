Can Ataklı adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ataklı imza şartı ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Can Ataklı'nın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkmamıştır. Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir.

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MHP yetkilileri, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunmuş; ancak bu açıklamalar, herhangi bir fotoğraf veya videoyla desteklenmemiştir. Sadece yazılı metinler ve görüşme notları paylaşılmıştır. Ben de bu durumu gazeteci kimliğimle kamuoyuna aktardım.

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Kendi YouTube kanalımda dört kez bu konuyu gündeme getirdim ve 'Sayın Bahçeli neden hiç fotoğraf paylaşmıyor? Neden bir video göndermiyor?' şeklinde sorular yönelttim. Bu yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum."