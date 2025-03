Can Ataklı kimdir? Gazeteci Can Ataklı'nın hayatı

Can Ataklı, gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusudur. Basın dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer alan Ataklı, gazetecilik kariyerinde farklı medya kuruluşlarında köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı yapmıştır. Peki, Can Ataklı kimdir, kaç yaşında ve nereli?



CAN ATAKLI KİMDİR?



Can Ataklı, 1956 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Ataklı, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu mezunudur. Medya sektörüne genç yaşlarda ilgi duyan Ataklı, gazeteciliğe olan tutkusunu meslek haline getirmek için adımlar attı.



Gazeteciliğe 1970'li yıllarda başlayan Can Ataklı, farklı gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmıştır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, Türkiye'nin önde gelen gazetelerinde önemli köşe yazıları kaleme almış ve televizyon ekranlarında yorumculuk yapmıştır.



Can Ataklı, hükümet politikalarına yönelik yaptığı analizlerle tanınır.



Can Ataklı, zaman zaman yaptığı eleştiriler nedeniyle tartışmaların odağı haline gelmiştir.



Can Ataklı ilk evliliğini Handan Türkeli, ikinci evliliğini ise Ayşe Savaşçın ve son evliliğini Seyran Savaş ile yaptı. Bu evlilikten Peri adında bir kızı olmuştur.