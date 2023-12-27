Can Ataklı’ya adli kontrol talebi

Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Basın Bürosu savcılığına ifade verdi. Ataklı, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Can Ataklı’ya adli kontrol talebi

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Gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Ataklı bugün, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Basın Bürosu savcılığına ifade verdi.

Savcılık, Ataklı’yı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı’nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, “olumsuz ve saldırı niteliğinde” olarak değerlendirip, resen soruşturma başlatmıştı.

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