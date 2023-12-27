Can Ataklı’ya yurt dışına çıkış yasağı

Gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.



Ataklı bugün, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Basın Bürosu savcılığına ifade verdi.



Savcılık, Ataklı’yı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, Ataklı’ya yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı’nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, “olumsuz ve saldırı niteliğinde” olarak değerlendirip, resen soruşturma başlatmıştı.