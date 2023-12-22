Can Atalay için gözler yerel mahkemede

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği, cezaevindeki milletvekili Can Atalay için gözler yerel mahkemeye çevrildi. Yazı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı ancak gerekçeli kararın beklendiği öğrenildi.

Can Atalay için gözler yerel mahkemede
AYM'den Can Atalay için ikinci hak ihlali kararı

AYM'den Can Atalay için ikinci hak ihlali kararı

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18 yıl hapis cezasına çarptırılan İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde nöbet tutmaya başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni kararın devlet kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için fırsat olduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de "Hukuk devletinde, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz." dedi.

İlk kararın ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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