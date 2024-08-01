"Can Atalay serbest kalsın" başvurusu

Anayasa Mahkemesi Resmi Gazete'de açıklanan gerekçeli kararla Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirtti.



AYM kararının Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından, Atalay’ın avukatları, ilk yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

TAHLİYE İÇİN YENİDEN BAŞVURU

Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesine ve hakkındaki yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini istedi.

Atalay’ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçede, AYM kararlarının bağlayıcı ve gereğinin yapılması konusunda ilgili otoritelere takdir hakkı bırakmayan nitelikte oldukları anımsatıldı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkûm edilmiş, bu karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce onaylanmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ise hem yerel mahkeme hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce uygulanmamıştı. Yargıtay’ın bu kararı TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.