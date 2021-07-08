Can Dündar'a saldırı davasında karar

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 5 yıl önce MİT TIR'ları davasının karar arasında İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava yeniden görüldü.

6 Mayıs 2016'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen olayda, Murat Şahin, Can Dündar'a silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Şahin, NTV muhabiri Yağız Şenkal'ı da bacağından yaraladı.



İYİ HAL İNDİRİMİ

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada sanık silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan toplamda 3 yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezasına çarptırıldı.

Hakim sanığa iyi halden ceza indirimi uyguladı. Saldırgan Murat Şahin cezaevine girmeyecek.



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ARŞİV: CAN DÜNDAR'A SALDIRI ANI