Can Dündar'a silahlı saldırı davasında yeni gelişme

Gazeteci Can Dündar'a yönelik İstanbul Adalet Sarayı önünde 6 Mayıs 2016'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.



İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada denetimli serbestlik koşullarını ihlal eden sanık Murat Şahin, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağından yaralandığı saldırıda 2 kez yargılama yapıldı.



İstinaf Mahkemesi'nin bozduğu karar sonrasında sanık 3 yıl ceza aldı ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.



Daha sonra saldırgan Murat Şahin başka bir suça karıştığı için tutuklandı ve cezaevine gönderildi.