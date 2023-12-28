Can Dündar'a silahlı saldırı davasında yeni gelişme

Gazeteci Can Dündar'a yönelik silahlı saldırı davasında, denetimli serbestlik koşullarını ihlal eden sanık Murat Şahin 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında yeni gelişme

Gazeteci Can Dündar'a yönelik Adalet Sarayı önünde 6 Mayıs 2016'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada denetimli serbestlik koşullarını ihlal eden sanık Murat Şahin, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağından yaralandığı saldırıda 2 kez yargılama yapıldı.

İstinaf Mahkemesi'nin bozduğu karar sonrasında sanık 3 yıl ceza aldı ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Daha sonra saldırgan Murat Şahin başka bir suça karıştığı için tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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