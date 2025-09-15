Can Holding operasyonunda yeni gelişme: Beş tutuklama, bir ev hapsi kararı

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Holdingin patronları Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu dört kişi ise aranıyor.

Şüphelilerden birinin bu sabah Ağrı'da yakalandığı bildirildi.

Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu altı şüpheli gözaltına alındı.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "olandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Can Holding'e yönelik operasyonda Habertürk ve Show TV, TMSF'ye devredilmişti. Soruşturma kapsamında yayın grubunun Beyoğlu'ndaki binasında arama yapılmıştı.

121 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

Can Holding soruşturması Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirket TMSF'ye devredildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor.

Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor.

Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

CAN HOLDİNG 40 YILDIR FAALİYETTE

Son yıllarda medya ve eğitim alanında yatırımlarını yoğunlaştıran Can Holding, 40 yıldır turizm, enerji, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteriyordu.

Daha önce akaryakıt ve sigara kaçakçılığı iddiaları da gündeme gelmişti.