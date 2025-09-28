Can Holding soruşturması: Kemal Can tutuklandı, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak aranan ve perşembe akşamı gözaltına alınan holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Can'ı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti. Can çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan yapılan açıklamada, Show HT Grubu'nun eski sahibi, Ciner Şirketler Grubu'nun sahibi Turgay Ciner ve Park Holding'in 10 yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Can Holding” yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;



Şüphelilerden örgüt kurucusu ve yöneticisi olan Kemal CAN’ın 28/09/2025 tarihinde ifadesi alınmış olup, şüpheli aynı gün üzerine atılı suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır.



Devam eden soruşturmada;



Şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile şüpheli Turgay CİNER’in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren; CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı, söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır.



Bu nedenle halihazırda yurtdışında bulunduğu tespit edilen şüpheli Turgay CİNER hakkında 28/09/2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır."



PARK HOLDİNG'E KAYYUM ATANDI

Açıklamanın devamında Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bağlı şirketlerine TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Ayrıca şüpheli Turgay CİNER’in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere ilişkin olarak CMK 133/1 ve CMK 133/4-a-7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliğinin 28/09/2025 tarihli kararı ile TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atanmıştır.

Mevcut soruşturmada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay CİNER’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla CİNER Grup’a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28/09/2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma icra edilmiş olup, çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elekrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan (10) şüpheli hakkında bugün itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi tatbik edilmektedir."

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI



Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen altı kişi daha önce gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi verilmiş, diğer beş isim ise tutuklanmıştı.

130 ŞİRKETE EL KONULDU

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 130 şirket TMSF'ye devredildi.

Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor.

CAN HOLDİNG 40 YILDIR FAALİYETTE

Başsavcılığın açıklamasında, zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtiliyor.

Son yıllarda medya ve eğitim alanında yatırımlarını yoğunlaştıran Can Holding, 40 yıldır turizm, enerji, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteriyordu.