Can Holding soruşturmasında ikinci operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında "vergi kaçakçılığı", "akaryakıt kaçakçılığı" ve "kara para aklama" iddialarına ilişkin ikinci bir operasyon düzenlendi.



Toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



MASAK RAPORUNDA 88 MİLYAR TL'LİK HAREKETLİLİK



MASAK raporunda holding ve ilişkili 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi tespit edildi.

KENAN TEKDAĞ YENİDEN GÖZALTINDA



İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda; aralarında daha önce ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Kenan Tekdağ, iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 6 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. 121 şirkete ait mal varlıklarına da el konuldu.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı, kamuoyunca 'Can Holding' olayı olarak bilinen soruşturma kapsamında; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edilmiştir."



"Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu anlaşılmıştır."



"Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir."



"Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen 22.05.2025 tarihli 'Aklama Suçu İnceleme Raporu'nda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7175 D.İş sayılı kararı uyarınca el konulmuştur."



"Devam eden soruşturma kapsamında soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen (35) şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bugün İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak icra edilmiştir."



"İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam (26) şüpheli gözaltına alınmış, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştur."



"Şüphelilerden (3)’ünün yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup (6)’sını yakalama çalışması devam etmektedir. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin analizi ile örgütsel yapının mali bağlantılarının ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemeler, Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararlılığı ve ilgili kurumların iş birliği içinde, yasal çerçevede ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir."



SORUŞTURMA GEÇMİŞİ



Can Holding'e yönelik soruşturmada örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Kemal Can, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin kaynağını gizlemek suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında, Can Holding'in Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarını satın aldığı Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Turgay Ciner, örgüt faaliyetleri kapsamında satın alma ve devir işlemlerinde mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.



Soruşturmada, Turgay Ciner'e ait Park Holding ve bu holdinge bağlı AFC, Zeyfa ve Silopi Elektrik şirketine TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Şirketlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Baskınlarda şirket yöneticisi olan 10 kişi gözaltına alınmıştı.



Can Holding soruşturmasında daha önce 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Medya grubunun başındaki Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

REMZİ SANVER KİMDİR?

1970 doğumlu olan Mehmet Remzi Sanver, 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü yaptı.

Sanver, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde (CNRS)'nin Paris Dauphine Üniversitesi'ndeki LAMSADE adlı laboratuvarında araştırma profesörü olarak olarak görev yapıyor.