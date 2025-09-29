Can Holding soruşturması Ciner Grubu'na sıçradı: Yeni gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.



Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı kararı verilen 12 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.



SORUŞTURMA GEÇMİŞİ



Can Holding'e yönelik soruşturmada örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Kemal Can, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin kaynağını gizlemek suçlamasıyla tutuklandı.



Soruşturma kapsamında, Can Holding'in Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarını satın aldığı Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner, örgüt faaliyetleri kapsamında satın alma ve devir işlemlerinde mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.



Soruşturmada, Turgay Ciner'e ait Park Holding ve bu holdinge bağlı AFC, Zeyfa ve Silopi Elektrik şirketine TMSF tarafından kayyum atandı. Şirketlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskınlarda şirket yöneticisi olan 10 kişi gözaltına alındı.



Can Holding soruşturmasında daha önce 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Medya grubunun başındaki Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

