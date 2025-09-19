Savcılık yeni şirketler buldu. Can Holding'in tamamına kayyum atanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e ait yeni şirketlerin varlığını belirledi.

Başsavcılık, bu şirketlerin önemli miktarda varlığa sahip olduğunun ortaya çıkması üzerine, holdinge ait olup, kayyum atanmamış şirketler için de aynı uygulamayı talep etti. Talep, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce karara bağlandı. Can Holdinge ait bütün şirketlere kayyum atanacak.

SAVCILIK AÇIKLAMASI: YENİ ŞİRKETLER BELİRLENDİ

Başsavcılık tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Can Holding yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında daha önce el koyma tedbiri uygulanan hakkında kayyım ataması kararı verilen Holding bünyesinde başkaca şirketlerin olduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarla mal varlığı olduğu ve herhangi tedbire konu edilmediği tespit edildiğinden; yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyıma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyım olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir."

Bu soruşturma kapsamında holdinge ait 9 şirkete daha kayyum atanmış oldu. Kayyum atanan 9 şirketin isimleri ise şöyle:

"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş., Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti., Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş., MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. .AŞ., Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz.A.Ş."

Soruşturmada 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

ÖNCE 121 ŞİRKETE EL KONULDU

Can Holdinge düzenlenen düzenlenen ilk operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konuldu. Bu şirketlerin tümüne TMSF kayyum olarak atanırken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Soruşturmada firari olan bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştı.

DOSYA ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLGİLİ SAVCILIĞA DEVREDİLMİŞTİ

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Kararın ardından soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mahkeme, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

