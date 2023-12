Can Tanrıyar’a Muhammed Yakut ile yargılandığı davada tahliye

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile birlikte, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlamasıyla yargılanan Can Tanrıyar hakkında tahliye kararı verildi.



İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Can Tanrıyar, tutuksuz yargılanan eşi Tamar Tanrıyar ile taraf avukatları katıldı.



Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Muhammed Yakut ise duruşmaya katılmadı.



Mahkeme, savunmasını yapan Can Tanrıyar’ın tahliyesine ve hakkında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti.



Tahliye üzerine Can Tanrıyar’ın eşi ve yakınları birbirlerine sarıldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Tamar Tanrıyar, “Çok mutluyum, sonunda birileri adil olabildi. 8 aydır çok hukuksuz, mağdur olduğumuz bir durumun içindeydik. Sonunda kızım da babasına kavuşuyor. Çok mutluyum, hakim beye de bu duruşundan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.” dedi.

11 YIL 3 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR



İddianamede, şüpheliler Tamar Tanrıyar, Hüseyin Can Tanrıyar ve Muhammed Yakut’un fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek müştekiler iş insanı Metin Güneş ve oğlu Muhammed Abdulkadir Güneş’e yönelik olarak yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri belirtildi.



Şüpheliler Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve Muhammed Tanrıyar’ın, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma teşebbüs suçundan 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisleri isteniyor.