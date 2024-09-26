Çanakkale açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik botu (KB-20) bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, lastik bot içindeki 7'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Filistin ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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