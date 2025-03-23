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Çanakkale açıklarında 24 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 4’ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 24 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-4304’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 4’ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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