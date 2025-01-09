Çanakkale açıklarında 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 26 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" sevk edildi.

Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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