Çanakkale açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.



Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.



Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" bölgeye gönderildi.



Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları hareketli lastik bot içindeki 28'i Yemen, 2'si Sudan uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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