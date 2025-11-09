Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
09.11.2025 20:22
Anadolu Ajansı
AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19'u çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-119" sevk edildi.
Ekipler, lastik bot içindeki 19'u çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.