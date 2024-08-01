Çanakkale açıklarında 36 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 36 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8", Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-8" ve "KB-119" sevk edildi.

Ekipler, lastik botlardaki Afganistan, Yemen, Filistin ve Sudan uyruklu 8'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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