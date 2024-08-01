Çanakkale açıklarında 36 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8", Çanakkale Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.



Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-8" ve "KB-119" sevk edildi.



Ekipler, lastik botlardaki Afganistan, Yemen, Filistin ve Sudan uyruklu 8'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.



Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.