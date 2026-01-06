Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

06.01.2026 14:42

Son Güncelleme: 06.01.2026 14:47

Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 

Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 08,89 kilometre uzaklıkta olduğu ve 17,49 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

