Çanakkale açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.



Bölgeye sevk edilen "KB-119" ve "TCSG-905" botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan ve İran uyruklu 20'si çocuk 41 kaçak göçmeni kıyıya çıkardı.



Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.