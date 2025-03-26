Çanakkale açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20'si çocuk 41 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "KB-119" ve "TCSG-905" botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan ve İran uyruklu 20'si çocuk 41 kaçak göçmeni kıyıya çıkardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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