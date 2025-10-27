Çanakkale açıklarında art arda iki deprem oldu, Naci Görür'den KAF uyarısı: "Bölge geriliyor"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında peş peşe iki deprem oldu.

Ege Denizi içerisinde gerçekleşen ilk deprem saat 10.12'de kaydedildi.

AFAD, 13,61 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

BEŞ DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM OLDU

Bu depremden beş dakika sonra saat 10.17'de aynı yerde ikinci bir deprem daha oldu.

AFAD verilerine göre 13,19 kilometre derinlikte gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.