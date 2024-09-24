Çanakkale açıklarında göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ‘TCSG-61’ Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde dördü çocuk 19 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Göçmen
- Çanakkale Ayvacık
- Çanakkale