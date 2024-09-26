Çanakkale açıklarında sürüklenen göçmenler kurtarıldı

Çanakkale açıklarında bindikleri lastik bot motor arızası yapan 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale açıklarında sürüklenen göçmenler kurtarıldı

'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7'si çocuk 21 düzensiz kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik botu (KB-20) bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, lastik bot içindeki 7'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Filistin ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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