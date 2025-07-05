Çanakkale, Antalya ve Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı
Alevlerle mücadele sürüyor. Son olarak Çanakkale Lapseki, Antalya Muratpaşa ve Hatay Dörtyol'daki yangınlar kontrol altına alındı.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Bugün iki noktada daha orman yangını çıktı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Dişbudak köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.
ÜÇ UÇAK VE DÖRT HELİKOPTER HAVALANDI
Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.
Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Bugün bir yangın haberi de Antalya'dan geldi.
Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Seralara ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına ekipler, karadan ve havadan yoğun müdahalede bulundu.
Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.
Aynı bölgede iki gün önce çıkan yangın, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla söndürülmüştü.
BİR EV VE SERALAR YANDI
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, bir ev ile birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi.
Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildi.
TURİSTLER DE YARDIMA KOŞTU
Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.
Seralara, tarım arazilere, bazı ev ve iş yerlerine zarar veren yangın, üç saatte kontrol altına alındı.
HATAY DÖRTYOL'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, orman yangınından etkilenen alanlarda havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı "Antalya Muratpaşa ve Çanakkale Lapseki yangınlarında tamamen kontrol sağlandı" dedi.
Bakan Yumaklı, akşam saatlerinde yaptığı bir diğer paylaşımda ise Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, "Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" uyarısında bulundu.