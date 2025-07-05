Çanakkale, Antalya ve Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı

Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.

ÜÇ UÇAK VE DÖRT HELİKOPTER HAVALANDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Bugün iki noktada daha orman yangını çıktı.

Seralara ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına ekipler, karadan ve havadan yoğun müdahalede bulundu.

﻿Bugün bir yangın haberi de Antalya'dan geldi.

Seralara, tarım arazilere, bazı ev ve iş yerlerine zarar veren yangın, üç saatte kontrol altına alındı.

Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.

Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, bir ev ile birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi.

HATAY DÖRTYOL'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA



Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, orman yangınından etkilenen alanlarda havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı "Antalya Muratpaşa ve Çanakkale Lapseki yangınlarında tamamen kontrol sağlandı" dedi.

Bakan Yumaklı, akşam saatlerinde yaptığı bir diğer paylaşımda ise Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, kontrol altına alındığını bildirdi.



Yumaklı, "Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" uyarısında bulundu.

