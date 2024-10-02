Çanakkale Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" ekibi, Ege Denizi'nin kuzeyindeki hareketli lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından durdurulan bottaki 6'sı Yemen, 5'i Sudan, 3'ü Filistin, 1'i Suriye uyruklu 15 düzensiz yakalanarak sahile getirildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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