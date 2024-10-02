Çanakkale Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" ekibi, Ege Denizi'nin kuzeyindeki hareketli lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından durdurulan bottaki 6'sı Yemen, 5'i Sudan, 3'ü Filistin, 1'i Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalanarak sahile getirildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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