Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Saat 21.23'te meydana gelen deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Sazlı, Ahmetçe ve Kayalar köylerindeki bazı eski evlerde hasar oluştu. Sazlı köyündeki 7 ev ile 3 ağılın yıkımına karar verildi.



Deprem bölgesindeki vatandaşlar evlerine girmemeleri konusunda uyarıldı. Ayvacık Belediye Başkanı ihtiyacı olanlara konteynır temin edileceğini söyledi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çanakkale valiliği; deprem korkusu nedeniyle yaklaşık 10 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve çevre illerde hissedildi. Ayvacık'ta 2017'de aynı fay üstünde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 110 bina yıkılmıştı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1 ile 3,6 arasında olan 46 tane artçı sarsıntı meydana geldi.

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: 10 KÖYDE HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK, OKULLAR TATİL

NTV'de Merih Ak'ın sorulaırnı yanıtlayan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünsal Şahin, "10 köyde hasar oluştu, hasarlı binaların yıkımına devam edilecek. Can kaybı yok" dedi. Şahin okulların bugün tatil edildiğini de açıkladı.

Şahin, "Kentsel dönüşüm çok önemli. Bazı köylerin yıkıp yapmaktansa yerleri değiştirilmeli. Yeni binalara geçmekte fayda var" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA:46 ADET ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ



Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldiğini ve deprem aktivitesinin takip edildiğini bildirdi.



Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana gelmiş olup, deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık’ta 15, Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır” denildi.



Açıklamada, “Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. 21 Şubat 2019 Perşembe günü günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri 21 Şubat 2019 Perşembe günü olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU'DAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremin Ezine ve Ayvacık arasındaki bölgede meydana geldiğini bildirerek, AFAD ekibinin depremde zarar görebilecek bölgeyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade etti. Güllüoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar elimize ulaşmadı. Çalışmalarımıza köy köy devam ediyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı duyumu almadık. Bazı binalarda çatlaklar meydana geldiğini biliyoruz. 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 2,7 şiddetinde olmak üzere 12 tane artçı sarsıntı daha meydana geldi" dedi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

AYVACIK AHMETÇE KÖYÜ MUHTARI: KULLANILMAYAN 10 EV YIKILDI



Ayvacık Ahmetçe Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş, meydana gelen depremin ardınan kullanılmayan 10 evin yıkıldığını aktardı.



ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan, depreme ilişkin "Yaklaşık 45 saniye sürdü, merkezde bir yıkıntı yok" ifadelerini kullandı.



AFAD MÜDÜRÜ: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK



Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.



Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.



AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:



"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."



AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI: İNCELEMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ



Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.



Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI



İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;



Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.