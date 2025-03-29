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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor. Çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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