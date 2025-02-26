Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı
Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, kuzeyden saat 11.00, güneyden saat 12.00'de yeniden gemi geçişlerine açıldı.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesi ile kuzeyden saat 11.00, güneyden saat 12.00'de yeniden gemi geçişlerine açıldı.
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