İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönde askıya alındı

Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.



Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.



Boğazda yerel feribot seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu.