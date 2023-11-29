Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Yurdun batı ve orta kesiminde dün akşamdan itibaren kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos, deniz trafiğini de olmsuz etkiledi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, dün Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 15.15 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boğaz'ın sabah saat 07.00 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine açıldığını duyurdu.

Bakanlık, hala klavuzluk hizmetinin verilemediğini de açıkladı.