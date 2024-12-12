Çanakkale Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı

SON DAKİKA HABERİ: Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çanakkale Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı
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Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini yitirmesiyle boğazda transit geçişler yeniden yapılmaya başlandı.

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