Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.01.2022 - 07:57

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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Bölgede sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Boğazı Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

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