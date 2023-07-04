Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Rusya'dan Yunanistan'a giden 109 metre uzunluğundaki "Northsea-1" isimli tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında Uzunburun mevkisi açıklarında arızalandı.



Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.



Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.



Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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