Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 225 metrelik kömür yüklü gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Rusya'dan Karabiga'ya seyir halinde olan 225 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kömür yüklü "Eternal Bright" adlı gemi Boğazı'nda, Kepez önlerinde arızalandı.

Kaptan durumu Çanakkale Boğazı Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-3 ve Kurtarma-19 römokörleri sevk edildi.
Gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

