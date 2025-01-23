Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

İtalya'dan Tuzla'ya seyir halinde olan 105 metre boyundaki Panama bayraklı "BURAK" adlı kuru yük gemisinde, Boğazı Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan, "TÜRKELİ" ve "KURTARMA-18" römorkörleri refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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