Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı

Mersin'den Rusya'ya seyir halinde olan "SORMOVSKIY-3063" adlı 119 metre boyundaki genel kargo gemisinde Boğazı Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ile "TÜRKELİ" ve "KURTARMA-13" römorkörlerimiz olay yerine yönlendirildi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan refakatinde, römorkörlerce Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.

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