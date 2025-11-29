Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Libya'dan Ukrayna'ya giden 119 metre uzunluğundaki Palau bayraklı LPG yüklü “Gas Catalina" isimli tanker, saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenen tankerin kaptanı, durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait “Kurtarma-19” römorkörü sevk edildi.

Boğaz'dan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan tanker, römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık Demir Sahası'na demirletildi.