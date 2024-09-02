Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi

Lübnan'dan Gürcistan'a seyir halinde olan Panama bayraklı 81 metre boyundaki "FG SEFA" adlı kuru yük gemisinde, Boğazı Karanlık Liman Demir Sahası'nın kuzeyinde makine arızası meydana geldi.

kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "TÜRKELİ" römorkörü ve kılavuz kaptan sevk edildi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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