Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 05:54

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

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'dan 'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

yüklü geminin kaptanının durumu, Boğazı Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirken, geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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