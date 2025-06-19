Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir gemide makine arızası yaşandı.

Malezya'dan Rusya'ya giden, 159 metre uzunluğunda Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi Nada, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-16 römorkörleri sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüp, demirletilecek.