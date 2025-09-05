Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı'nda Malta bayraklı bir kargo gemisi arıza yaptı. Gemi, Kepez açıklarına demirledi.
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası yaşandı.
Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden 196 metre uzunluğunda Malta bayraklı genel kargo gemisi ELİNA B, isimli gemi, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.
Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.
KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-18 ve 'Kurtarma-20' römorkörleri sevk edildi.
Arızalanan gemi Kepez önlerine demirledi.
BOĞAZ TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı güney-kuzey tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Geminin makine dairesinde ve demir attığı bölgede yapılacak kontrollerin ardından boğaz geçişine izin verilmesi bekleniyor
