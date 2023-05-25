Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kargo gemisi, römorkör eşliğinde demirleme sahasına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Mısır'dan Romanya’ya giden 128 metre uzunluğundaki Malta bayraklı ''Maximus 1'' isimli kargo gemisi, saat 05.00 sıralarında Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - 1

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli römorkörü sevk edildi.

Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demirleme Sahası'na götürülüp, demirletildi.

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