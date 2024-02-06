Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 81 metre uzunluğundaki “RISE 1905” isimli boş kuru yük gemisi, Nara Burnu'nu döndüğü sırada dümen arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Yalova’dan Yunanistan’a giden 81 metre uzunluğundaki “RISE 1905” isimli boş yük gemisi Boğazı’ndan geçişi sırasınd, gemilerin manevra yapması güç noktası olan Nara Burnu’nu döndüğü sırada dümen arızası yaptı.

kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı Kurtarma-3 ve Kurtarma-15 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-9 botu sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - 1

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...