Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 80 metre boyundaki kargo gemisin makine arızası yaptı.
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı.
Yunanistan'dan Romanya'ya giden 80 metre boyundaki MY ZEYNEP isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı Kurtarma-19 ve TÜRKELİ römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkörler refakatinde yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
