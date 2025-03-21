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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda 116 metre boyunda kuru yük gemisi arızalandı. Gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İzmir'den İstanbul'a giden, 116 metre boyundaki Panama bayraklı "Tayga" isimli kuru yük gemisinin makinesi Kepez önlerinde arızalandı.

Kaptanın, durumu Çanakkale Boğazı Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçen diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.

Manevrayla geri döndürülen gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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