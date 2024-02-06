Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle kurtarıldı.



Yalova’dan Yunanistan’a gitmekte olan 81 metre uzunluğundaki Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı RISE1905 isimli genel kargo gemisi, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde dümen arızası yaptı.



Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3, Kurtarma-15 römorkörleri ve Kıyı Emniyeti-9 botu sevk edildi.

Diğer gemi kaptanları ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası’na götürülen gemi, alanda demir attı.

